２・５次元アイドルグループのすとぷりのさとみが２７日、横浜アリーナで約６年ぶり２度目のワンマンライブ「Ｓａｔｏｍｉ ＯＮＥ ＭＡＮ ＬＩＶＥ ２０２５」を行った。ライブは２８日まで全４公演行われ、合計約４万人を動員予定となっている。

今回のライブは公演ごとにかなりの曲数を入れ替える挑戦的な内容となっている。２７日の昼公演「−Ｍｅｍｏｒｉｅｓ− （メモリーズ）」では中央のステージから登場。初のソロアルバム「Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」から「君しか愛せない」を熱唱して盛り上げた。

さらに「Ｓｔｉｌｌ Ｌｏｖｅ」ではスタンドマイクを使用して色気たっぷりに歌い上げた。２４日に発売された２ｎｄフルアルバム「Ｓ’ｓ」からは、実写でのＭＶも公開されている「ＣＵＲＶＥ」でクールに魅了。アンコールのラストには「君のいる世界」で自身初のギターの弾き語りをサプライズ披露した。

自身のメンバーカラーであるピンク色の髪を見せたさとみは「生涯しないであろうピンク髪だから、焼き付けといてよ！」とニヤリ。６年ぶりのワンマンライブに、「今は１公演通してほぼ踊りっぱなしの公演ができるようになりました。自分でもびっくりしてるんですけど、成長が実感できてうれしいです。これもみなさんのおかげなんで本当にありがとうございます」と感謝した。

さらに、「この９年間、みんなが好きって言ってくれて、それに応えようと思って、この愛の力だけで僕はこんな風にできるようになったと見せようと思った。僕は心の底からみんなのことが大好きです！」と笑顔。「今回、すごく大変ではあったんですけどこういう公演をすべての人にとって忘れられない公演になったら幸せ」とかみしめ、「楽しかったですか？本当に今日あえてこの言葉を言いたい、いつもありがとう」とリスナー（ファンの呼称）への愛を伝えた。

２・５次元アイドルとして、基本的にライブなどのイベント以外での顔出しはしていないが、今回のライブグッズでは顔を一切隠さないグッズが多数出るなど、新たな試みが詰まったライブになった。