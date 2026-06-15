横浜アリーナは15日、公式サイトやXを通じ、「来場者のマナー向上」について啓発を行った。【画像】パシフィコ横浜「国立大ホール」大規模改修へ公式サイトに「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題した書面を掲載。その中では「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」「近隣施設のトイレ利用禁止」「公共交通機関のご利用のお願い」の3点を伝え、「その他、イベントにより主