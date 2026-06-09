ロックバンド「Mr.Children」は9日、バンドの公式Xを更新。中止となっていた5月30、31日の大阪公演の振替公演が決定したことを発表。また、福岡・神奈川での追加公演も合わせて発表した。「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”振替公演と追加公演決定のお知らせ」とし、「先日公演中止とさせていただきました5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました」と発表。「また、福岡・神奈