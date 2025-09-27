この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なんばパークス（大阪市浪速区）T-terrace2階に9月25日、 スターバックス コーヒー なんばパークス2階店がオープンした。



同店は、 ティーに特化した「 スターバックス ティー ＆ カフェ」として、なんばエリア初の出店となる。TEAVANAの厳選茶葉を使い、ブリュード ティーをはじめ、ティー クリエーション、ティー ラテ、ティー フラペチーノなど、ティーを主役にした約20種類のオリジナルビバレッジを提供する。店舗面積は366.47平方メートル、席数は115席（店内107席、テラス席8席）。



営業時間は8時～22時30分。



同日には、6階にもスターバックス コーヒー なんばパークス6階店（大阪市内初のファミリー ＆ フレンドリーストア）がオープンした。