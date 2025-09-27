この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

なんばパークス（大阪市浪速区）T-terrace2階に9月25日、 スターバックス コーヒー なんばパークス2階店がオープンした。

同店は、 ティーに特化した「 スターバックス ティー ＆ カフェ」として、なんばエリア初の出店となる。TEAVANAの厳選茶葉を使い、ブリュード ティーをはじめ、ティー クリエーション、ティー ラテ、ティー フラペチーノなど、ティーを主役にした約20種類のオリジナルビバレッジを提供する。店舗面積は366.47平方メートル、席数は115席（店内107席、テラス席8席）。

営業時間は8時～22時30分。

同日には、6階にもスターバックス コーヒー なんばパークス6階店（大阪市内初のファミリー ＆ フレンドリーストア）がオープンした。

関連記事

なんばパークスに「子どもも家族も楽しい」スターバックス　シークレットガーデンも

なんばパークスに「子どもも家族も楽しい」スターバックス　シークレットガーデンも

 花園近鉄ライナーズ、あべのハルカスで「決起ウォーク」　最上階まで階段で挑戦

花園近鉄ライナーズ、あべのハルカスで「決起ウォーク」　最上階まで階段で挑戦

 ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェがオープン　大阪2号店

ブルーボトルコーヒー 心斎橋カフェがオープン　大阪2号店
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube