【7位〜12位】9月28日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。
恋愛運
恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら1歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。
貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。
ラッキーアイテム：ユニセックスの小物
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】魚座
総合運：★★★☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「1歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運
少しの値段の違いを気にして、｢安い方でいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとGOOD。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。
恋愛運
今日はまわりの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！
金運
趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。
ラッキーアイテム：ハンカチ
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々とだれかと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
今日のあなたは、人に対してとてもやさしくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。
恋愛運
出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！
金運
予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。
ラッキーアイテム：タオルハンカチ
ラッキーカラー：カットソー
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
「こうなりたい」という高い理想が生まれると同時に、現状とのギャップに落胆するかも。だからこそ課題を見つけ、自分を奮い立たせることができる日でもあります。まずは、理想を描くことができる自分を素晴らしいと考えて。
恋愛運
まわりに気を使いすぎず、リラックスして振る舞っていると、あなたらしい魅力がUPする日！そして、そんなあなたに恋の視線がたくさん注がれる運気です。ちょっとしたことで「ありがとう」と笑顔を向けると、さらに恋がうまくいくはず。
金運
｢この時期までには、これくらいの経済状況を実現したい｣と、時期も金額も具体的にして目標を立ててみてください。数年後や5年後など、長い期間で考えるといいでしょう。弱気にならず高い理想を描くことで、実現への道が拓ける日です！
ラッキーアイテム：靴べら
ラッキーカラー：オレンジ