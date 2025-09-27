【7位〜12位】9月28日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【8位】魚座 総合運：★★★☆☆

たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。



恋愛運

紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「1歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。



金運

少しの値段の違いを気にして、｢安い方でいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質がよくて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとGOOD。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。



ラッキーアイテム：ストラップ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。



恋愛運

今日はまわりの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！



金運

趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。



ラッキーアイテム：ハンカチ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々とだれかと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。



恋愛運

恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。



金運

偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：天然石



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

今日のあなたは、人に対してとてもやさしくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。



恋愛運

出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！



金運

予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：カットソー