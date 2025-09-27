【超合金 マッハGoGoGo マッハ号】 9月27日 発売 価格：55,500円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金 マッハGoGoGo マッハ号」を9月27日に発売する。価格は55,500円。

本商品は、タツノコプロが制作したアニメ「マッハGoGoGo」に登場する「マッハ号」を、同社のフィギュアシリーズ「超合金」で立体化したもの。ダイキャスト製のボディに隠された7つの特殊機能が完全再現されている。

「マッハ号」を駆る主人公「三船剛」とヒロイン「志村ミチ」のフィギュアはシートに着席しているポーズで全身を再現しており、完全彩色されたふたりが乗る「マッハ号」は史上初の立体化となっている。

「超合金 マッハGoGoGo マッハ号」

サイズ：全長 約270mm

素材：ダイキャスト、ABS、PVC

【セット内容】

・本体

・三船剛フィギュア

・ミッチーフィギュア

・オートジャッキ支柱×4

・ベルトタイヤ×4

・ギズモ号（予備）

・ディフェンサー用風防

・専用ディスプレイケース

・台座スタンド

＜電池＞

・LR44×3（テスト用電池）

「マッハGoGoGo」のタイトルロゴが刻印された専用ディスプレイペースが付属。「マッハ号」をジャンプさせたようにディスプレイすることができる

車体底部から4基の「オートジャッキ」が伸長する。ディスプレイベースを使えば「マッハ号」のジャンプシーンを再現できる

荒地・悪路走行用の「ベルトタイヤ」を履いたホイールに4輪すべてが換装できる

車体下部に内蔵されている円形の「カッター装置」が出現。マッハ号の美しいフォルムを崩すことなくシャフトを折りたたんで車体に完全格納されている

クリアパーツの防御用シールド「ディフェンサー」が車体に内蔵されたマグネットで装着されてコックピットを覆う。防弾・防水効果があるという設定

暗闇を照らす暗視装置が「イブニングアイ」。電源とLEDが内蔵されており、ヘッドライトが点灯する

潜水用装備の「フロッグ装置」は後部ハッチが開いて潜望鏡が出現。コクピットは「ディフェンサー」に覆われて水中行動が可能となる

ボンネットのハッチが開いて鳥型メカの「ギズモ号」が出現

硬質プラスチック製の専用ディスプレイケースが付属する

