NVIDIAが音声から3Dアバターの顔アニメーションを生成する「Audio2Face」をオープンソース化、音声にぴったり合うリップシンクを実現

NVIDIAが音声から3Dアバターの顔アニメーションを生成する「Audio2Face」をオープンソース化、音声にぴったり合うリップシンクを実現