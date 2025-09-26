長嶋一茂、生放送で絶句「いつの情報だろう…」 大谷翔平の本塁打数めぐり謝罪
タレントの長嶋一茂が、26日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。大谷翔平選手が所属するドジャースが、4年連続の地区優勝を果たしたニュースについてトークする中で、絶句する一幕があった。
羽鳥慎一アナから「金曜日に決めるという」と向けられた長嶋は「金曜日はいいですね。この話ができるというのが大変うれしいです」と満面の笑み。
続けて「個人的には（大谷選手の本塁打が）54号で、シュワバーと並んだ」と続けると、羽鳥アナから「いや並んでないです。56いってる」とすかさず訂正。長島は「えっ！オレ、いつの情報だろう。マジで？」として、少し絶句した後に「あれ。えー。すみません！ボケてました」と呼びかけていた。
