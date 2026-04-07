テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は７日、米国のトランプ大統領が日本時間この日の未明に会見を行ったことを報じた。会見でトランプ大統領が「国全体を一夜で壊滅させることもできる。その夜は明日の夜になるかもしれない」と語ったことを紹介。事実上封鎖されているホルムズ海峡をイランが解放しない場合、米国はイランの発電所や橋、その他のインフラを攻撃する可能性があると警告してきたこ