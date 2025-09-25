もうすぐ１０月です。



きょうは１０月からの値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。



（村雨アナウンサー）「札幌市北区のスーパーです。１０月からは皆さんもよく飲まれると思います、飲み物が値上げされるということです」



（村雨アナウンサー）「どんな飲み物が値上げしますか？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「飲み物はペットボトルの飲料ほぼすべて値上げになります。５００ミリリットルのペットボトル関係の飲料水に関しては、メーカーからの参考小売価格が１本どれも２０円くらいの値上げになっています」





１０月から炭酸飲料をはじめ、お茶やジュース類などほぼすべてのペットボトル飲料が、店頭価格で１０円程度値上がりし、大きなサイズのペットボトル飲料も店頭価格で２０円ほど値上がりして、１本２００円を超えるものもあります。帝国データバンクによると、１０月の飲食料品の値上げは半年ぶりに３０００品目を超えると見込まれていて、飲料類は２２６２品目にのぼるということです。ペットボトル飲料以外の飲み物はー（マルコストアー 山川悟史社長）「缶コーヒーも容量のわりに値上げ幅が大きい。メーカー希望小売価格で１缶２５円ほど上がるということできています。（その影響で）サントリーのＢＯＳＳは（店頭価格で）１０円ほど値上げになります」こちらのスーパーでは、サントリー以外の缶コーヒーは大量に仕入れることで、値段が上がる時期を遅らせる対応をとるということです。さらにー（マルコストアー 山川悟史社長）「日本酒関係が一部値上げになるものもあります」（村雨アナウンサー）「お酒も上がるんですか？」（マルコストアー 山川悟史社長）「２リットルの大型容量で（値上がり幅が）小さいもので１５０円、大きいもので２５０円くらいの値上げになる予定です。ここまで全部の（飲み物の）商品が値上がりするのは初めての経験」缶ジュースの３５０ミリリットルと５００ミリリットルの商品は、飲料の中では唯一メーカーからの値上げが発表されていないということです。（村雨アナウンサー）「食品ではどんなものが値上げしますか？」（マルコストアー 山川悟史社長）「納豆も一部のメーカーが値上げを発表しています。１パックでメーカーからきているのは３円から高いもので１０円（の値上げ）」納豆は価格を据え置くものもあるということですが、値上がりせざるを得ない商品もあるといいます。（村雨アナウンサー）「納豆は毎日食べられる方も多い商品ですから厳しいですね」食品では、ほかにもマヨネーズが値上がりした影響などで、東洋水産のカップ焼きそば２種類が１０円ほど値上がりに。そして、１キロ入った切り餅は１袋２００円ほど値上がりするということです。（村雨アナウンサー）「一気に上がりますね」（マルコストアー 山川悟史社長）「去年からコメが高くなったので、切り餅にも影響が出ている」値上がりの波は菓子類にもー（マルコストアー 山川悟史社長）「グリコのお菓子が全般的に１０～１５％値上げになる」例えば人気のポッキーは２０２５年２月以来の値上げで、１箱２０円ほど上がるということです。３０００品目以上の値上げが見込まれている１０月。家計のやりくりにより一層の工夫が求められそうです。