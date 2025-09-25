リアーナ、第3子出産を発表 パートナーはラッパーのエイサップ・ロッキー
【モデルプレス＝2025/09/25】米歌手リアーナ（37）が9月25日、自身のInstagramを通じて第3子を出産したことを発表した。
【写真】リアーナ、第3子見つめる親子ショット
「Rocki Irish Mayers Sept 13 2025」とつづり、第3子の名前とともに9月13日に誕生したことを報告したリアーナ。投稿では、ピンクの服を着用した第3子を見つめる様子を披露している。
リアーナは、2022年にパートナーである米ラッパーエイサップ・ロッキーとの間に第1子男児が誕生したことを報告。2023年2月に行われたNFL王者を決めるスーパーボウルのハーフタイムショーで、歌唱中に自身のお腹をさするような仕草を見せ、8月には第2子男児を出産している。
2025年5月には、ファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）に登場し、ふっくらとしたお腹を披露していた。（modelpress編集部）
