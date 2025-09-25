女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が、2025年9月23日にインスタグラムを更新。雑誌でファッションモデルを務めたことを報告した。

「プロの方々によいしょ、よいしょしていただきながら...」

中島選手が登場するのは、9月25日発売の男性向けファッション＆ライフスタイル誌「Safari」だ。インスタグラムでは、デニムジャケットとデニムパンツというワイルドな装いで、インナーの裾をたくし上げ鍛えられた腹筋をあらわにした写真を公開した。

中島選手は撮影の裏側をこう明かした。

「プロの方々によいしょ、よいしょしていただきながら別人に仕上げてもらいました（3ヶ月前笑）ほんのちょびっとだけ載ってます。素敵な皆さんとの撮影楽しかった〜〜！」

コメント欄には「さすがアスリート。めっちゃ格好いいです」「いやぁ、このビジュアル、ハードル選手じゃなくて、普通にタレントやん」「ほんまにスタイル抜群すぎる！ 何着ても似合う」「めちゃくちゃかっこいい！ モデルさんです」「腹筋すご！」などと書き込まれている。