退勤2分前に「今日中で」と仕事振ってくる同僚に怒り心頭　「やることすべてマナー違反！！」

職場の同僚の振る舞いに、内心イライラした経験はないだろうか。千葉県の20代女性（営業／年収500万円）は、「勤務中のたばこ休憩は禁止」と社則では定められているが、

「守っている喫煙者はほぼいないと思う」

と、勤務先のたばこのマナーに苦言を呈している。また、「喫煙者は年齢層が高い人に多い」ため、

「年功序列の意識が高い日本企業では注意できる人もいないためルールを守らせるのは難しい」

と、若手ならではの職場の悩みを明かしている。（文：林加奈）

退勤2、3分前に「今日中」の仕事を振ってくる人

同じく、職場のマナー違反に怒りの声を上げるのは神奈川県の60代女性（事務・管理）だ。職場には身勝手な行動が目に余る同僚がいるという。

「日に何回もタバコを吸いに行く人の都合も考えずに、話かけて長時間おしゃべりして仕事の手を止める。それなのに、定時2、3分前や、定時後に帰ろうとすると仕事を振ってくる。しかも『今日中』とか『10分で終わる』とかいう」

なぜ、もうすぐ仕事を終えようとするタイミングで仕事を振ってくるのか。ここに書いた迷惑行為は「すべて同じ人です」というから驚きだ。女性は最後に

「やることすべてマナー違反！！」

と、怒り心頭でつづっていた。

