【水原千鶴 メイドビキニ ni お着替えフィギュア】 2026年3月 発売予定 価格：22,000円 9月25日 あみあみにて先行受注開始 10月9日 一般受注開始

箱入り娘は、フィギュア「水原千鶴 メイドビキニ ni お着替えフィギュア」を2026年3月に発売する。価格は22,000円。9月25日より通販サイト「あみあみ」にて先行受注を開始する。また、一般受注は10月9日より開始する。

本商品は「彼女、お借りします」のキャラクター「水原千鶴」を約1/6スケールフィギュア化したもの。「水原千鶴」がメイドビキニに着替えているシチュエーションを表現したフィギュアとなっている。

フィギュア本体は正面を向いたポーズとなっており、各所に配置された細かいフリルがとてもキュートに仕上がっている「メイドビキニ」は今回のフィギュア化の為にデザインされた衣装で、エプロンはキャストオフができる。

「脱衣所」は千鶴のお部屋の一角をアニメ設定に基づき再現したものとなっている。洗濯カゴには脱ぎたてなサンタビキニが入っていたりと細かく造形され、「おふろドア」は可動し、好きなスキマ具合に調節できる。

水原千鶴 メイドビキニ ni お着替えフィギュア

2026年3月 発売予定

価格：22,000円

スケール：約1/6スケール

サイズ：フィギュア全高約26cm、ベース全高約30cm

(C) 宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2023

※画像と商品とは多少異なる場合があります。