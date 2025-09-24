食楽web

●「べちゃっとしておいしく作れない」と悩む人が多い「チャーハン」。そんな悩みを解決して、お店のようなしっとりパラパラに仕上げるコツを、プロの料理家が伝授します。

おうち中華の定番料理「チャーハン」。家庭それぞれの味わいも魅力ながら、作ってみると、どうしてもべちゃっとなりがち。

でも、ちょっとしたコツで、お店で食べるような「しっとりパラパラ食感」のチャーハンを作ることができるんです。

その秘密は、「炒める前のお米のコーティング」。簡単なのに、誰でもお店のような食感に仕上げることができる、プロ直伝のレシピをご紹介します。

おいしく作るコツを伝授！ 「王道チャーハン」のレシピ

◎材料（1人分）

・長葱……5cm

・ハム……2枚

・卵……1個

・温かいごはん……170g

A

・鶏がらスープの素……小さじ1/2

・塩……小さじ1/4

・胡椒……少々

・醤油……小さじ1/2

・油……大さじ1

◎作り方

1．ボールにごはんを入れ、5分ほど置き粗熱をとる

＜point＞熱々のご飯に白身を混ぜると固まることがあるので粗熱をとる。ご飯が固まるので冷ましすぎないことが大切。

2．長ねぎは粗みじん切り、ハムは小さめの角切りにする

3．ボールに卵を入れ白身の半量を1に加えて混ぜ合わせ、ごはん全体をコーティングする。残りの卵は溶きほぐす

＜point＞卵白のたんぱく質の成分がご飯粒をコーティングしてくれ、パラパラに仕上がる。

全卵を混ぜると具としての卵感を楽しめないので、残りの卵白と卵黄は具として使う。

4．フライパンに油を熱し、溶きほぐした卵を加え半熟状でごはんを加え、ほぐしながら中火で2分ほど炒める

＜point＞フライパンは大きめのものを使うと均一に炒めやすい。フライパンをあおると火力が弱まるので、火からフライパンを離さないようにしましょう！

火からフライパンを離さないのもポイント！ [食楽web]

5．2を加え30秒ほど炒めたら、Aを混ぜ合わせ調味し、醤油を鍋肌から回しかけさっと炒める

＜point＞炒めすぎるとパサパサになり、しっとり感がなくなるので炒めすぎない。醤油を鍋肌から加えると焦げて香ばしい風味が引き立つ。

5つの「しっとりパラパラ」ポイント

1.ご飯を少し冷ます：次に混ぜる卵の白身が固まらないように。

2.炒める前に卵白を混ぜる：ご飯粒をコーティング、これが最大のパラパラポイント！

3.大きめのフライパンを使う： 全体を均一に混ぜやすくなります。

4.フライパンをあおらない： 火力が弱まらないようフライパンは火から離さないこと。

5.仕上げの炒め時間は30秒：ご飯がパサパサせず、しっとり仕上がります。

ポイントを押さえてレシピ通りに作れば、誰でもあこがれのお店チャーハンが完成します。ぜひ一度試してみてくださいね。

（撮影・レシピ監修◎東京ソロごはん。）