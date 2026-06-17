お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が17日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で、LINEを巡る大失敗を告白した。LINEの誤爆についてのリスナーのメールを紹介した後、自身の苦い経験をぶっちゃけ。「ふらっと」にはスタッフ全員が入っているLINEグループがあるそうで、「気付いている人がいるか知らないですけど、1回だけ俺、誤爆してるんですよ」と明かした。「多分何