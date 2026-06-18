2021年以降の500イニング以上投げた防御率で大谷が1位【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、決勝の15号ソロを放ちチームを勝利に導いた。この一発の裏で、米メディアが紹介した大谷と被弾投手にまつわる驚異の記録に熱視線が注がれている。0-0で迎えた6回の第3打席で真価を発揮した。苦手にして