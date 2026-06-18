電動キックボードで女性に近づき、わいせつな行為をした疑いで23歳の男が逮捕されました。岸本大雅容疑者（23）は5月23日、東京・品川区の路上で、帰宅途中の女性（30代）に後ろから近づき、胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。岸本容疑者は電動キックボードで周辺を物色していたとみられ、容疑を認めているということです。