日本テレビと読売テレビは１７日、都内でお笑い賞レース「アサヒビールスマドリダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」のファイナリスト発表記者会見を行った。準決勝進出者２５組の中から、「Ｍ−１グランプリ２０２５」準優勝のドンデコルテ、「キングオブコント２０２２」優勝のビスケットブラザーズら８組が決勝に勝ち進んだ。「ダブルインパクト−」は漫才とコント両方のネタによる、真の二刀