北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループL初戦のイングランド―クロアチアが米ダラス・スタジアムで行われた。開始早々、イングランドがPKで先制。ケインは一度目のキックを失敗しながら、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）介入で救われる幸運の場面に驚きの声が広がった。イングランドは前半9分、ペナルティーエリア内で相手の名手モドリッチの犯した反則でPKを獲得