現地６月17日、北中米W杯のL組１節でイングランド代表とクロアチア代表が、アメリカのダラス・スタジアムで対戦している。開始12分、ノニ・マドゥエケが40歳の英雄ルカ・モドリッチにペナルティエリア内で倒され、イングランドがPKを獲得。しかし、ハリー・ケインのキックは、前回W杯で相次いでPKを止め、日本を敗退に追い込んだドミニク・リバコビッチにセーブされてしまう。先制の大チャンスを逃したと思われたが、リバコ