料理家で食育インストラクターの和田明日香（39）が、16日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。姑にあたる料理愛好家・平野レミ（79）の“セクハラ発言”に言及した。【写真あり】「似てきてる？？」上野樹里＆平野レミの“嫁姑”ショットこの日のテーマは「アクティブバイスタンダー」（行動する傍観者）。番組は冒頭で、いじめやハラスメント、痴漢などを見て見ぬフリではなく、何らかの方法