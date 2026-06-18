台湾在住のハナさんが描いた漫画が、インスタグラムで約500の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むエレベーターに乗ってきたある婦人が、「閉」ボタンと間違えて、「非常通話」ボタンを押してしまいました。スピーカーからの「どうされましたか？」という応答に、その婦人は…という内容で、読者からは「面白い！」「お疲れさまでした…」などの声が上がっています。突然の呼びかけに冷や汗…ハナさん
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