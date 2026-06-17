夏の定番スイーツとして人気を集めるココスの「純氷ふわふわかき氷」に、第2弾フレーバーが登場します。2026年6月23日（火）より販売される今回は、毎年人気の「しろくま」をはじめ、話題の“ドバイチョコ”をイメージした新作や、色の変化が楽しめる「ポップブルー」など全7種類をラインアップ。ふわふわ食感の純氷と贅沢なトッピングで、夏ならではのひんやりスイーツを楽しめます♡