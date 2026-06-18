ワールドカップ出場選手のコートジボワール代表FWエリー・ワイが、大会開幕を前に八百長疑惑で逮捕されていたことが明らかになったと、米大手メディア『The Athletic』が報じた。同メディアの関係者筋によれば、フランス1部ニースに所属するエリー・ワイは現在も継続中の捜査対象となっており、5月17日に行われたFCメス戦で故意にイエローカードを受けた疑いが持たれているという。同選手はコートジボワール代表のワールドカップメ