11月に上演されるEXシアター有明のOPENING LINEUP作品『百鬼夜鏡』において、堂本光一が演出を務めることが決定した。現代の高校生と“鬼”の出会いからはじまるオリジナルストーリーで、川崎皇輝（※崎＝たつさき）、内村颯太、元木湧、北川拓実、安嶋秀生、松尾龍らジュニアをはじめ、ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、A.B.C-Zの戸塚祥太、Hey! Say! JUMPの薮宏太らが脇を固める。【写真】EX THEATER ARIAKE『AmberS-アンバース-』に出演