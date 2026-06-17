マツコ・デラックスが、視聴者から寄せられた声にまつわるエピソードを語る中で、「破滅願望があると思う」と明かす場面があった。【映像】「全然平気だった」網の高所で恐怖するマツコ6月12日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、視聴者から寄せられた「エスカレーターを降りる時の、スピードに乗った感じの1歩目が好きです。お二人は『この感覚が好き』というものはありますか？」という声を元