23歳MFが大舞台で鮮烈な一撃を叩き込んだ。FIFAランキング11位のクロアチア代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（L組）第１節で、同４位のイングランド代表とダラス・スタジアムで対戦した。クロアチアは12分、ハリー・ケインにPKを決められ、先制を許す。それでも36分、見事なカウンターから試合を振り出しに戻した。 ボックス右へ侵入したペタル・スチッチが落とすと、ペナルティエリア手