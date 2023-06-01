G7サミットを終え、記者会見する高市首相＝17日、フランス東部アルシャン（共同）【アルシャン共同】高市早苗首相は17日（日本時間同）、フランス東部アルシャンでの記者会見で、ホルムズ海峡への自衛隊派遣を巡り、米イラン合意と実際の情勢を見極めなければならないと述べた。現時点で具体的に決まったものはないとした上で「全ての国の船舶の自由で安全な航行の確保に向け、外交努力を含め必要な対応を検討する。できることは