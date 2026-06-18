「飛行機はお空にいる大切な人と1番近くに感じられる場所です」。―祖父を亡くしたばかりで帰省中の機内で悲しみに暮れていた娘へ、飛行機の客室乗務員（CA）が手渡した一通の手紙がThreadsで大きな反響を呼んでいます。投稿には「涙が止まらない」「なんて優しい世界」など感動の声が相次ぎました。【写真】機内で涙する乗客へ…CAが手渡した一通の手紙投稿したのは、ThreadsのユーザーのJKさん。祖父の訃報を受け、ひとりで飛行