日記や早起き、読書などを毎日続けようとしてもなかなか続かないことってありますよね。そんなときに試してほしいのが、「会った人の名前」を記録する新しい日記です。その名も「人日記」（ひとにっき）。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、6月から始められる、三日坊主の人でも続く習慣を特別に公開します。三日坊主の人でも続く「人日記」日記と聞いて、あなたはどんなものを思い浮