「一時保護所」の元職員が、少女にわいせつな行為をした疑いで再逮捕されました。東京・足立区にある「一時保護所」の元非常勤職員・熱海和輝容疑者（31）は、2024年から2025年にかけて施設内で入所者の女の子（当時11歳）に複数回わいせつな行為をした疑いが持たれています。熱海容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。