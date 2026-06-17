◆過激派組織との関係について尋問を受け、入国を拒否アメリカのトランプ政権による外国人取り締まりがワールドカップ（W杯）サッカーに暗い影を落としている。国際サッカー連盟（FIFA）公認のソマリア人審判がアメリカへの入国を拒否されたほか、戦争状態にあるイランのチームスタッフへの入国ビザが発給されないでいる。イラクの選手も入国の際、一時拘束され７時間もの尋問を受けた。トランプ政権は大会期間中、ニューヨークな