女優の南野陽子（58）が17日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演し、小学6年の時に文集に書いた“将来の夢”を明かした。小6の南野がなりたかった職業は「社長秘書」と「中国語の通訳」。小4の頃までは「漫画家みたいな感じ」だったが、「昔クッキーのコマーシャルで外国の人がタイピストみたいな、社長秘書っぽいコマーシャルがあったんです。パッて足組み替えてハイヒールで歩くの、そ