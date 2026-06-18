男性グループ「M！LK」の曽野舜太（24）が16日に放送された日本テレビ「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」（後7・00）に出演。取得を目指している資格を明かした。曽野は元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さんと2人で挑戦。第2問は日本の天気図記号で快晴を表す記号を選択する問題が出題された。この問題を見た曽野は「これはバッチリわかりますね」と自信満々。その理由に「気象予報士目指しているので