タレントのDAIGO（48）が12日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」に出演。家族でよく訪れる場所を明かした。番組では、合計“創業1000年”を目指して東京の下町の老舗を巡るロケを敢行。上野へ移動中のバスで、DAIGOは「上野の老舗で一番行くのは上野動物園ですね」と開園144年の上の動物園を挙げた。共演者に「家族で行くの？」と聞かれると「家族でよく行きますね。結構行って