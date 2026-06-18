YouTuberのいけちゃんが6月14日、サブチャンネル「いけちる / ikechill」を更新。友人の女性YouTuber3人との自宅飲み会の様子を公開した。 （関連：【画像あり】すっぴん姿で35時間の船旅を楽しむ いけちゃん） 動画はすでにいけちゃん宅にあったウイスキーを2本空けた状態でスタート。メンバーはいけちゃんのほか、ふじわらのみい、稀に暇なOLなっちゃん、カナイメグと、酒と旅を愛する人気女性YouTuber