タレントの小原ブラスが１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。知人女性に性的暴行を加えたとして千葉県警に不同意性交容疑で逮捕されたタレント・ボビー・オロゴン容疑者について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」で容疑を否認しているボビー容疑者について、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」などへの出演で人気回復傾向