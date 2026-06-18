本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板した。DHで先発出場はなく投手専念とみられていたが、6回に打者として登場。ファンも困惑した。4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSに映った。出血しながらこの回を抑えると、その裏にサプライズが待っていた。「5番・DH」の