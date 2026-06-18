北中米Ｗ杯で?八百長騒動?が勃発した。米メディア「ＴｈｅＡｔｈｌｅｔｉｃ」は「Ｗ杯出場選手のエリエ・ワヒが大会前に八百長疑惑で逮捕された」と題する記事を掲載。「２０２６年Ｗに出場するコートジボワール代表のサッカー選手エリエ・ワヒが、大会開幕の２週間を切った時点で八百長の疑いで逮捕されたことが明らかになった」と報じた。ワヒはフランス１部ニースでプレー。記事によると、５月１７日のメス戦で故意にイエ