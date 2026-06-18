世界的スターへの評価が辛辣だ。FIFAランキング５位のポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、同46位のDRコンゴ代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−１のドローに終わった。41歳のクリスティアーノ・ロナウドはキャプテンマークを巻いて先発。所属するアル・ナスルでは今季公式戦30得点を記録し、リオネル・メッシと並ぶ史上最多タイとなる６度目のワールドカップ出