高市総理は会見で、食料品の消費税減税に言及しました。高市総理：私はやはりスピード感。迅速性と十分性を確保してほしい。超党派で議論する国民会議では17日、2027年4月から食料品の消費税率を1％に引き下げ、その後、給付と組み合わせて消費税を「実質ゼロ」とする議長案が示されています。スピード感を求めた高市総理は、「最終的な取りまとめに向けて議論を見守る」とも述べました。