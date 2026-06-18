兵庫県警と神戸地検の不当逮捕と不当勾留により、１６歳の娘がＰＴＳＤを発症し、衰弱死したとして、母親が１７日、国と県を相手取り、約１億円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した。会見した母親や代理人弁護士によれば、家族が経営する障害福祉事業所に勤務していた娘のＡさんは、昨年２月に他の人にかみつこうとした利用者を止めた。その際に「アゴ付近を押さえつけられた」と利用者が自治体に申告し、同６月１７日にＡさ