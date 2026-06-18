ハリー・ケインが2ゴール北中米ワールドカップ（W杯）のグループL初戦が現地時間6月17日に行われ、イングランド代表とクロアチア代表が激突した。強豪対決はエースFWハリー・ケインの2得点でなどでイングランドが4-2で勝利した。グループリーグ初戦屈指の好カードは激しい点の奪い合いとなった。前半12分、クロアチアのMFルカ・モドリッチのファウルでイングランドにPKが与えられると、これをケインがやり直しを経て成功させた