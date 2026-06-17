サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」を発売した。■コンセントの場所を気にせず使える800-LED102WはUSB Type-C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好