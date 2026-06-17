暑い日に欠かせないのがエアコンの冷房です。設定温度は何度にしていますか?【図で見る】首都圏鉄道各社の車内の設定温度週末は梅雨空が戻り蒸し暑さアップ坂口愛美 気象予報士:17日は晴れたのと、フェーン現象の影響なども相まって、北日本を中心に各地で気温が上がりました。東京は28.6℃と7月上旬並みでしたが、最小湿度が30%台だったので、どちらかというとカラッと過ごしやすい陽気だったのではないかと思います。ただ、