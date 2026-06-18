松本が打率.365と交流戦で打ちまくった巨人は4位に入ったが…(C)産経新聞社どこまで戦力格差は開いていくのでしょうか。「日本生命セ・パ交流戦2026」は6月17日、阪神・楽天戦（甲子園）を終え、全日程を終了しました。【動画】このパワーを見よ！リチャードが今季1軍初打席で放った豪快アーチの映像対戦成績はパ・リーグの65勝に対して、セ・リーグは39勝（引き分けは4試合）。その差は26となり、交流戦最大差となる2010年の