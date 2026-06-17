シャープが6月16日に新製品発表会を開催。同社初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」、同じく初のスマートリング「からだメイト Ring」、そしてスマートフォンの最新フラッグシップ「AQOUS R11」を発表しました。7月9日に発売されます（※AQUOS R11は7月9日以降に発売予定）。 ■着けているだけでカロリー収支が記録される「からだメイト Watch」発表会で最も注目を集めていたのは「からだメイト Watch」。その名の通り