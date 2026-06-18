レイズ戦に先発登板【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点で7勝目を挙げた。球速は今季最速タイ101.0マイル（約162.5キロ）を記録した。右手中指から出血する中で91球の粘投。規定投球回には1回1/3届かず、防御率1.47となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は偉才の粘りを称えた。初