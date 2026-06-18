人材広告会社が運営するサービスにウソの個人情報の登録を繰り返し、特典としてもらえるギフトカードおよそ790万円分をだまし取ったとして、元システムエンジニアの男が逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、東京都の元システムエンジニア竹村航容疑者（46）です。捜査関係者によりますと、竹村容疑者は2022年から翌年にかけて都内の人材広告会社から約790万円分の「Amazonギフトカード」をだまし取った疑いが持たれて